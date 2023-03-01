В Темрюкском районе в пунктах временного размещения остаются 1,5 тысяч жителей Херсонской области

Вице-губернатор Игорь Чагаев посетил пункты временного размещения жителей Херсонской области в Темрюкском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Игорь Чагаев посетил пункты временного размещения жителей Херсонской области в Темрюкском районе. В них остаются более 1,5 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Сейчас они ждут выдачу жилищных сертификатов. Несколько семей уже выявили желание остаться в муниципалитете.

– Глава региона поручил ускорить решение вашего вопроса. Уже 600 человек, прибывших в Темрюкских район из Херсонской области стали обладатели таких сертификатов, – подчеркнул вице-губернатор Игорь Чагаев.

Также были проверены условия проживания новых россиян. В Темрюкском районе жители созданы пять пунктов временного размещения, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания.