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НовостиОбщество1 марта 2023 17:39

В Темрюкском районе в пунктах временного размещения остаются 1,5 тысяч жителей Херсонской области

Условия проживания новых россиян проверил вице-губернатор Игорь Чагаев
Евгения ХАЛИКОВА
Вице-губернатор Игорь Чагаев посетил пункты временного размещения жителей Херсонской области в Темрюкском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Игорь Чагаев посетил пункты временного размещения жителей Херсонской области в Темрюкском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Игорь Чагаев посетил пункты временного размещения жителей Херсонской области в Темрюкском районе. В них остаются более 1,5 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Сейчас они ждут выдачу жилищных сертификатов. Несколько семей уже выявили желание остаться в муниципалитете.

– Глава региона поручил ускорить решение вашего вопроса. Уже 600 человек, прибывших в Темрюкских район из Херсонской области стали обладатели таких сертификатов, – подчеркнул вице-губернатор Игорь Чагаев.

Также были проверены условия проживания новых россиян. В Темрюкском районе жители созданы пять пунктов временного размещения, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания.