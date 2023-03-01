Вениамин Кондратьев попросил строить комфортные для жизни города и станицы

На конференции в рамках выставки «ЮгБилд» обсудили цифровую трансформацию в градостроительстве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре в рамках выставки «ЮгБилд» прошло совещание на тему цифровой трансформации в градостроительстве. Вениамин Кондратьев попросил архитекторов и проектировщиков держать баланс между традициями и новыми технологиями.

- Цифровизация, конечно, открывает большие возможности для градостроительства. Сложные процессы становятся прозрачными, а сроки работ сокращаются. Но при этом вы не должны забывать, что это всего лишь инструмент. Цифра не заменит архитекторскую мысль, – рассказал глава региона.

Работа по обновлению генеральных планов и цифровизация началась на Кубани в 2018 году. Сегодня такие генпланы уже действуют в Краснодаре, Горячем Ключе, Армавире, Геленджике и Анапе. В процессе разработки генпланы Новороссийска, Сочи и Туапсинского района.