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НовостиЭкономика1 марта 2023 19:01

В Краснодарском крае финансирование соцобъектов выросло в 1,7 раза

В 2023 году на строительство школ, детсадов и больниц выделили 33,2 млрд рублей
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодарском крае на 2023 год на строительство социальных объектов выделено 33,2 млрд рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае на 2023 год на строительство социальных объектов выделено 33,2 млрд рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани финансирование соцобъектов выросло в 1,7 раза. Как сообщил РБК Краснодар, в 2023 год на строительство больниц, школ и детских садов выделено 33,2 млрд рублей.

- Эта сумма с учетом поправок, когда к закону о бюджете были добавлены 9,6 млрд рублей, — уточнили в пресс-службе регионального министерства финансов.

Средства будут распределены между муниципалитетами региона. На приобретение оснащения в краевые образовательные учреждения направят 726 млн рублей, это также на 13,5% больше, чем год назад.