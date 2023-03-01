В Адыгее появилась уличная библиотека с книгами на обмен

В Адыгее появилась уличная библиотека. Фото: пресс-службы администрации Кошехабльского района.

Кошехабльский район Адыгеи первым в республике присоединился к движению буккроссинга. В ауле Кошехабль появилась уличная библиотека, где можно бесплатно взять книгу, но при условии принести что-то взамен.

- Уверен, книгообменник будет пользоваться большой популярностью среди жителей района. Ведь у них появилась возможность бесплатно пополнить домашнюю библиотеку и поделиться с односельчанами уже прочитанными произведениями. Для этого книжный томик достаточно оставить в точке обмена, - рассказал глава муниципалитета Заур Хамирзов.

Перед тем как решиться на эксперимент с буккроссингом, Заур Хамирзов провел опрос в соцсетях. Идею поддержали более 90% подписчиков чиновниками.