После презентации более тысячи экземпляров сборника «ПоэZия русского лета» будут переданы в библиотеки Кубани

В Краснодаре презентовали сборник патриотических стихов. Фото: https://vk.com/kkunb

В Краснодаре прошла презентация поэтического сборника «ПоэZия русского лета». Со сцены краснодарского Театра Защитника Отечества прозвучали песни о Донбассе, также зрители увидели эпизоды документально-публицистических фильмов о специальной военной операции кубанского сценариста и режиссера-документалиста Валерия Тимощенко. Также в мероприятии приняли участие поэты Мария Ватутина и Дмитрий Молдавский.

- Этот сборник «ПоэZия русского лета» - памятник нашим спокойным временам, памятник пробуждению русского духа и смелости тех, кто снова встал на защиту родной земли. Кто-то с винтовкой, а кто-то с пером, - рассказала заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина.

После презентации тысяча экземпляров сборника были переданы библиотекам Краснодарского края. По словам директора краевой универсальной научной библиотеки им. Пушкина Виктории Гончаровой, эта книга должна быть во всех учреждениях региона.