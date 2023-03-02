В ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре пострадал 19-летний водитель «Лады»

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Ночью в Краснодаре случилось жесткое ДТП на улице Ростовское шоссе. 19-летний водитель «Лады Приора» ехал на выезд из города, в районе железнодорожного моста не справился с управлением и влетел в «Тонар», который ехал в попутном направлении. Затем легковушку вынесло на встречку в «Камаз». Два человека пострадали.

- В результате ДТП пострадали 19-летний водитель «Лады Приоры» и его 19-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.