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НовостиОбщество2 марта 2023 4:56

В Краснодаре убрали незаконную свалку на улице Беговой

Территория была завалена строительным мусором и отходами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Краснодар продолжают очищать от незаконных свалок. Очередную мусорку обнаружили специалисты администрации города на улице Беговой.

- Минус одна незаконная свалка в Краснодаре. Участок по улице Беговой, 118 очистили от мусора по муниципальному контракту. Отходы отправили на официальный полигон, - сообщили в мэрии города.

Ранее сообщалось о ликвидации несанкционированной свалки в поселке Белозерном. Владелец участка, на котором был нелегальный полигон, практически убрал весь мусор.

В Краснодаре утилизировать опасные отходы может только семь организаций:

ООО «Чистый город», т. 8 (918) 117-17-17;

ООО «СКАЙТЕХ», т. 8 (918) 690-05-16;

АО «Мусороуборочная компания», т. 8 (861) 211-58-58;

ООО «ГарантЭко-Юг», т. 8 (918) 399-30-30;

ООО «Логистик Групп», т. 8 (918) 622-81-68;

ООО «Агентство «Ртутная Безопасность», т. 8 (800) 333-27-77 (общий), 8 (928) 848-37-91 (утилизация опасных отходов).

«Фабрика Утилизации Отходов»