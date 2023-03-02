Суд отказал мэрии Сочи во взыскании с застройщика 187 млн рублей

Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отказал мэрии Сочи во взыскании с застройщика 187 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

В декабре 2022 года администрация курорта уже подавала иск на застройщика, но суд также не удовлетворил заявление. В материалах дела сказано, что в июля 2005 года мэрия и застройщики заключили договор инвестирования в строительство многоквартирного дома. При этом частник обязался передать городу 9,6% квартир и столько же офисов.

По документам объект должны были сдать в конце 2009 года на улице Параллельной. Однако разрешение застройщик на ввод в эксплуатацию получил в июне 2014 года. Поэтому мэрия Сочи не получила недвижимость. Тогда администрация обратилась в суд, планируя взыскать 187 миллионов рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд отказал мэрии в удовлетворении из-за истечения срока исковой давности по спорному договору.