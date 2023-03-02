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НовостиОбщество2 марта 2023 5:22

Профильные ведомства Кубани обработали все принятые на «Прямую линию» обращения

Обработано свыше 14 тысяч вопросов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел «Прямую линию» 12 января. Поступило более 14 тысяч вопросов. К настоящему времени все они рассмотрены профильными ведомствами.

- Более чем по 3 тысячам вопросам уже приняли решения, остальные – находятся в работе. Для меня принципиально важно разобраться с каждой задачей, чтобы люди получили качественную обратную связь. Ни один запрос не останется без внимания, – сказал Кондратьев.

Больше всего решенных вопросов в Краснодаре, Анапе, Абинском районе и Новороссийске. Среди органов исполнительной власти в лидерах по рассмотрению обращений министерство здравоохранения и государственная жилищная инспекция.

Дополнительные средства включили в расходы после «Прямой линии». Их направят на строительство детского сада в станице Новокорсунской Тимашевского района и реконструкцию здания техникума в Хадыженске, которое отдадут под школу.