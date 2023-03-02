Застройщик не смог взыскать 100 млн рублей с мэрии Сочи

Администрация курорта нанесла организации убыток почти в 100 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилась строительная компания. Застройщик требовал взыскать с мэрии Сочи 99,5 миллиона рублей.

По словам управляющего компании, администрация курорта нанесла организации убыток почти в 100 миллионов рублей. Это связано с тем, что мэрия забрала два земельных участков площадью более двух га в Дагомысе. Хотя территорию выделили для застройщика в 1995-1996 годы. Здесь должны были построить поликлиники и коттеджи.

Однако суд отметил, что земли, которые были выделены застройщику, являются федеральной территории. В связи с этим строительная компания не может претендовать на возмещение убытков. Застройщик подал апелляцию в Арбитражный суд Кубани. Однако решение осталось без изменений.