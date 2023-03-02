Бизнесменам Краснодара выделили микрозаймы на 4 млн рублей

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В Краснодаре на развитие бизнеса выделили 4 млн рублей. Льготные микрозаймы предоставил Фонд микрофинансирования Краснодарского края.

- По программе «Промышленник» 3 млн рублей получила компания «Командор-Кубань» на промышленное оборудование для цеха по производству встроенных шкафов и мебели для кухни. По программе «Старт» 1 млн предоставлен предпринимателю Александру Воронову для организации производства элементов деревянных лестниц, - сообщили в мэрии города.

Льготные займы помогают увеличить объемы производства, закупить сырье и улучшить техническое вооружение предприятий. Кроме этого, городская казна увеличивается за счет налогов.

Напомним, предприятия, производящие промышленную продукцию, могут получить от 500 тысяч рублей до 5 млн рублей под 1 — 4,25% годовых на срок от 7 до 36 месяцев.

По программе «Старт» начинающим бизнесменам выделяется средства под 2–4% годовых на срок от 7 до 36 месяцев.