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НовостиОбщество2 марта 2023 7:04

Логистическая компания Кубани благодаря нацпроекту увеличила выработку на 15%

На предприятии подвели итоги участия в национальном проекте «Производительность труда»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае предприятие «Европак-Юг» присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». За несколько месяцев логистической компании удалось увеличить выработку на производственном участке на 15%, время процессов сократить на 13%, а запасы уменьшить на 12%.

- Сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали процесс перевозки рапсового масла. В компании внедрили ряд инструментов бережливого производства: перенесли склад комплектующих и материалов ближе к месту погрузки, организовали быструю переналадку на станке по резке металла, стандартизировали оборудование контейнера для перевозки жидких грузов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время логистическая компания – лидер по перевозке наливных и насыпных грузов.