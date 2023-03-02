Логистическая компания Кубани благодаря нацпроекту увеличила выработку на 15%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае предприятие «Европак-Юг» присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». За несколько месяцев логистической компании удалось увеличить выработку на производственном участке на 15%, время процессов сократить на 13%, а запасы уменьшить на 12%.

- Сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали процесс перевозки рапсового масла. В компании внедрили ряд инструментов бережливого производства: перенесли склад комплектующих и материалов ближе к месту погрузки, организовали быструю переналадку на станке по резке металла, стандартизировали оборудование контейнера для перевозки жидких грузов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время логистическая компания – лидер по перевозке наливных и насыпных грузов.