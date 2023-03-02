Спрос на краткосрочную аренду в Сочи увеличился на 45%

Побережье Черного моря заменило россиянам заграничные курорты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи за один год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 45%. Больше всего туристы интересовались данным сегментом лето. Например, в июле прошлого года количество запросов превысило на 101,94% среднемесячный результат за весь год.

- Январь 2023 года также продемонстрировал рост показателей, когда спрос увеличился на 21,09% по отношению прошлому году, - отметили в пресс-службе риелторского агентства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во второй половине летнего сезона в Сочи были заполнены все квартиры и номера. Это было связано с геополитической ситуацией. Побережье Черного моря заменило россиянам заграничные курорты.