В Брюховецкую районную больницу поступило новое оборудование

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В больницу Брюховецкого района поставили суточные мониторы ЭКГ. Оборудование закупили в рамках нацпроекта.

– Медицинские учреждения продолжают модернизировать за счет нового оборудования. В частности, в больнице Брюховецкого района новые приборы ужеэксплуатируются. Благодаря трем новым мониторам врачи поликлиники могут одновременно обследовать четырех пациентов. Это существенно сокращает очереди, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медики рассказали, что современные мониторы могут в течение 24 часов следить за динамикой сердца пациента. Кроме этого, аппараты отслеживают артериальное давление, контролируют изменения в работе сердца в условиях активности. Благодаря обрудованию можно предупредить или выявить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.