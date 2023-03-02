Стоимость домов в Сочи за три года увеличилась на 100%

Средняя стоимость частного дома составляет 43,6 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи с каждым годом растут цены на недвижимости. Так, в Лазаревском районе курорта в 2008 году за дом в 100 квадратных метров и участков в 12 соток можно было заплатить 7,4 миллиона рублей. При этом расстояние до моря было 300 метров. Сейчас таких цен с подобными условиями уже не найти.

К слову, резкий рост цен зафиксировали в 2019-2020 годах. Тогда стоимость домов увеличилась на 100%. А за последние два года цены на частные дома выросли на 58% (15,94 млн рублей).

- Только за год цены на дома в Сочи увеличились на 25,2% или на 8,77 млн рублей, - рассказывают риелторы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в феврале 2023 года средняя стоимость частного дома составляет 43,6 миллиона рублей. А ровно год назад этот же объект можно было купить за 34,8 млн рублей.