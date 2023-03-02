В Геленджике меняют канализационные трубы. Фото: t.me/adm_gelen

На набережной Геленджика меняют старые канализационные трубы. Работы проводятся в рамках проекта «Чистая бухта».

- На территории курорта работы начали в ноябре 2021 года. Четыре месяца назад они коснулись набережной. Строители спешат завершить ремонт до наступления устойчивого тепла, чтобы не загромождать променадную зону курорта, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

На данный момент строительство ведется одновременно на восьми участках набережной. На площадках работают 11 единиц тяжелой техники и более 50 рабочих.

Уточняется, уже модернизировано более 1,8 километров сетей под набережной. Кроме того, за время начала реконструкции обновлено порядка 4 километров труб. Планируется, что до начала летнего сезона заменят 6 километров сетей.

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