Границы горно-санитарной зоны в Сочи планируют скорректировать

Границы округа горно-санитарной охраны установили более 50 лет назад. Фото: администрация Сочи

В Сочи обсудили вопросы корректировки границ горно-санитарной зоны. Проект рассмотрели на заседании Градсовета. В настоящее время в горно-санитарную зону входят территории Черноморского побережья от реки Шепси до реки Псоу. Также граница проходит по водоразделу Главного Кавказского хребта, на юго-западе – по морской акватории в 500 метрах от берега моря.

– Границы округа горно-санитарной охраны установили более 50 лет назад. За это время значительно увеличилось население курорта, возросла нагрузка на существующую транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру, - заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проект будут создавать в рамках нового Генплана до 2030 года. После разработки и утверждения все документы отправят в Минздрав России и на согласование во все федеральные учреждения.