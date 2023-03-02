В Мостовском районе Кубани по нацпроекту благоустроят парк. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Зеленую зону приведут в порядок в селе Беноково. Общественную территорию рядом с ДК благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Здесь, в частности, обновят тротуары, обустроят новые дорожки, установят скамейки, уличные светильники и ограждения. Кроме того, в парке оборудуют спортивную зону с тренажерами и скейт-парком.

На детских площадках установят новые игровые элементы. А для слабовидящих людей общественную территорию оборудуют наземными тактильными указателями.

- Долгое время центральная часть Беноково находилась в запустении: недостаточное количество тротуарных дорожек, скамеек, детская площадка с устаревшим оборудованием, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник. - Администрация сельского поселения подала заявку на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», и теперь в селе появится новая современная территория.