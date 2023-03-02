Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Житель Кубани незаконно продавал оружие с боеприпасами и хранил наркотики. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 48-летниц житель Кавказского района с августа по сентябрь 2022 года продал взрывчатые вещества, боевые гранаты, автомат Калашникова с боеприпасами и другие предметы, которые запрещены в гражданском обороте. Во время обыска в его доме полицейские также нашли тротиловые шашки, боевые гранаты и пистолеты.

Кроме того, мужчина хранил для себя более 15 граммов марихуаны. На время расследования его заключили под стражу. В настоящее время дело передали в суд.

- Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что места, в которых обвиняемый купил боеприпасы, устанавливаются.