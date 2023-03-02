За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 277 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 31 ребенка, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 134 положительных результата, в Каневском районе - 21, в Сочи - 12. По 11 новых случаев зарегистрировано в Новороссийске и Северском муниципалитете, по восемь – в Кавказском и Тимашевском, по семь – в Геленджике и Кущевском районе.

В Армавире прибавилось шесть пациентов, в Анапе, в Белоглинском и Динском районах – по пять, в Гулькевичском, Кореновском, Тихорецком и Горячем Ключе – по четыре.

- Три жителя заболели в Красноармейском районе, по два случая подтвердились в Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском, Славянском, Староминском и Тбилисском, по одному – в Крымском, Лабинском, Павловском и Туапсинском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.