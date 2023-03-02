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НовостиЗдоровье2 марта 2023 8:32

На Кубани за сутки выявили 277 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту пять месяцев
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 277 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 31 ребенка, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 134 положительных результата, в Каневском районе - 21, в Сочи - 12. По 11 новых случаев зарегистрировано в Новороссийске и Северском муниципалитете, по восемь – в Кавказском и Тимашевском, по семь – в Геленджике и Кущевском районе.

В Армавире прибавилось шесть пациентов, в Анапе, в Белоглинском и Динском районах – по пять, в Гулькевичском, Кореновском, Тихорецком и Горячем Ключе – по четыре.

- Три жителя заболели в Красноармейском районе, по два случая подтвердились в Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском, Славянском, Староминском и Тбилисском, по одному – в Крымском, Лабинском, Павловском и Туапсинском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.