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НовостиОбщество2 марта 2023 8:41

Сочи участвует в крупнейшей строительной выставке Юга России

Мероприятие проходит с 1 по 4 марта в Краснодаре
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На выставке демонстрируются строящиеся школы, детские сады и спортивные учреждения

На выставке демонстрируются строящиеся школы, детские сады и спортивные учреждения

Сочи участвует в крупнейшей строительной выставке на Юге России строительных технологий «ЮгБилд». Мероприятие проходит в Краснодаре с 1 по 4 марта. В главный градостроительный документ Сочи вошли будущие соцобъекты, инженерные сети и территории для благоустройства.

- Безусловно, наш приоритет — это развитие социальной инфраструктуры. На выставке демонстрируем строящиеся школы, детские сады и спортивные учреждения, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, делегация курорта представила на выставке проекты по реконструкции набережной Дагомыса и парка 30-летия Победы в Лазаревском районе.