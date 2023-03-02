Сочи участвует в крупнейшей строительной выставке Юга России

На выставке демонстрируются строящиеся школы, детские сады и спортивные учреждения

Сочи участвует в крупнейшей строительной выставке на Юге России строительных технологий «ЮгБилд». Мероприятие проходит в Краснодаре с 1 по 4 марта. В главный градостроительный документ Сочи вошли будущие соцобъекты, инженерные сети и территории для благоустройства.

- Безусловно, наш приоритет — это развитие социальной инфраструктуры. На выставке демонстрируем строящиеся школы, детские сады и спортивные учреждения, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, делегация курорта представила на выставке проекты по реконструкции набережной Дагомыса и парка 30-летия Победы в Лазаревском районе.