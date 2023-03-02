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НовостиОбщество2 марта 2023 8:46

Умер Вячеслав Ширяев, ведущий телеканала «Кубань 24»

Его не стало на 49-ом году жизни
Светлана ОВДЕЙ
Вячеслав Ширяев Фото: «Кубань-24»

Вячеслав Ширяев Фото: «Кубань-24»

Умер Вячеслав Ширяев, ведущий телеканала «Кубань 24». Его не стало на 49-ом году жизни.

Вячеслав Ширяев родился в Иркутске, получил образование железнодорожника, но связал жизнь с журналистикой. Работу на телевидении он начал в 1995 году ведущим и редактором программ. С 1994 года участвовал в КВН в составе сборной «Иркутские декабристы», позже стал ее капитаном.

На телеканале «Кубань 24» Вячеслав Ширяев работал с 2020 года, где вел программу «На стороне закона». Ведущий рассказывал о ЧП и криминальных случаях, об уловках мошенников и разбирал спорные ситуации с экспертами и участниками конфликтов.

Как сообщили в редакции «Кубань-24», причиной смерти Вячеслава Ширяева стал сердечный приступ.