25 заведений Сочи вошли в лонг-лист лучших ресторанов России 2023 года

Список лучших ресторанов Сочи.

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat, который называют «русским Мишленом», представил лонг-лист ресторанов России 2023 года. В этот список вошли 555 лучших заведений страны. К слову, рейтинг составляли рестораторы, шеф-повара, гастрожурналисты.

В списке были и рестораны Краснодарского края. По мнению жюри, всего на Кубани 43 хороших ресторанов. В рейтинг вошли заведения Краснодара, Сочи, Геленджика и Новороссийска.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, лучшими заведениями Сочи по версии жюри стали 25 ресторанов: Bistrot в «Роза Хутор»; «Дельфин и Русалка»; «Высота»; «Дружба» by Novikov; Barceloneta; «Кашалот»; Old boys pub в Медовеевке; Point Izakaya; Red Fox в «Роза Хутор»; Co-Co Chalet в Красной Поляне; «Морской»; D.O.M; «На штиле»; «Плакучая Ива».

Также лучшими ресторанами курорта были признаны: «По тихому»; «Посейдон»; Takatak; «Сахалин»; «Сотерн» в Красной Поляне; La Punto; LoLo Balkan Bistro; «Баран-Рапан»; «Брунелло»; «Черная Лисичка»; Mamai-Cale; «Яблоки печем».