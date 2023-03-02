Умер Виктор Бражник, почетный гражданин Ейского района

Виктор Бражник Фото: t.me/BublikRomanEisk

Умер почетный гражданин Ейского района Виктор Бражник. Об этом сообщил главы муниципалитета Роман Бублик в своем telegram-канале.

Виктор Бражник родился 2 февраля 1935 года в станице Должанской Ейского района. Окончил Ейский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства и Ставропольский сельскохозяйственный институт.

В 1959 году начал работать механиком по сельскохозяйственным машинам в колхозе «Родина» Ейского района, а с 1960 по 1962 год занимал должность главного инженера хозяйства. С 1962 по 1970 год был председателем колхоза, позже - первым секретарем Ейского райкома КПСС, начальником краевого управления сельского хозяйства, первым зампредседателя агропромышленного комитета края, директором Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени академика В.С. Пустовойта.

С 2002 по 2004 год Виктор Бражник работал на должности консультанта главы администрации Краснодарского края. Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, кандидат экономических наук, профессор КубГАУ, он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, юбилейной медалью «За доблестный труд».

В 2008 году Виктору Бражнику присвоено звание «Почетный гражданин Ейского района».

- Гордость ейских хлеборобов, настоящий лидер, великолепный руководитель, умеющий добиваться поставленных целей, Виктор Павлович добился того, что под его руководством показатели колхозов и совхозов «гремели» на весь край, - отметил Роман Бублик. - Это был человек - глыба, таких у нас называют - «соль земли русской». Память о великом труженике и патриоте навсегда останется в сердцах ейчан!