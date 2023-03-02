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НовостиПроисшествия2 марта 2023 9:08

В Анапе мужчина поджег иномарку работодателя из-за маленькой зарплаты

Полицейские задержали недовольного рабочего в Волгограде
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Момент поджога попал в камеры видеонаблюдения

Момент поджога попал в камеры видеонаблюдения

Рабочий сжег иномарку жителя Витязево. На такие действия мужчина пошел якобы из-за маленькой зарплаты.

- 35-летний мужчина делал ремонт в частном доме и остался недоволен полученной оплатой. Тогда поджег припаркованный у ворот «Форд Фокус» работодателя и уехал в родной Волгоград. Там его и задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате противоправной деятельности злоумышленника автовладельцу причинен ущерб в сумме 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.