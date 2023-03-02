Кубанские бобслеисты стали победителями IV зимней Спартакиады. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские бобслеисты победили на IV зимней Спартакиаде молодежи. Соревнования прошли в Сочи с 23 по 28 февраля. Их провели на санно-бобслейной трассе Красной поляны.

- Поздравляю кубанских спортсменов с первым общекомандным местом по сумме баллов в четырех видах программы. Бобслей является базовым видом спорта для нашего края. Более 20 человек входит в состав сборной России, - сообщил заместитель губернатора Александр Власов.

Уточняется, что по итогам выступлений золотая медаль на счету кубанской спортсменки, участницы Олимпийских игр в Пекине Анастасии Макаровой. Кроме того, чемпионка в паре с Анной Глазковой выиграла бронзу соревнований. В мужских четверках чемпионами стали представители Краснодарского края – Кирилл Бушуев, Вячеслав Попов, Никита Иванов и Алексей Кислица.

В IV зимней Спартакиаде молодежи России 2023 года поучаствовали сильнейшие спортсмены из Москвы, Краснодарского и Красноярского краев. Также Воронежской, Орловской, Ижевской и Московской областей.