На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 264 машины Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 264 машины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Перевозки осуществляют паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.

Уточняется, что все машины, стоящие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

- В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.