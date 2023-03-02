Дорожники и коммунальщики Сочи синхронизируют графики работ

До конца 2023 года планируют отремонтировать 32 улицы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Сочи дорожники и коммунальщики синхронизируют график работ. Каждую неделю мэрия проводит с подрядными организациями совещание. Дорожники и коммунальщики заранее подготавливают перечень и утвержденный график ремонта.
- Важно отметить, что восстановительные работы производятся с сохранением всех норм и требований к качеству укладки асфальтобетонного покрытия, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи до конца 2023 года планируют отремонтировать 32 улицы.