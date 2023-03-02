Сборная Ушаковки по мини-футболу стала чемпионом Кубани

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В конце февраля в Краснодаре на базе спорткомплекса Кубанского государственного аграрного университета прошел турнир среди высших учебных заведений по мини-футболу. Победителем во второй группе и чемпионом Кубани стала команда Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Необходимое обновление состава, связанное с тем, что часть игроков ушла на плавательную практику, не помешало собрать прекрасную сборную. В нее вошли курсанты практически всех факультетов и подразделений: факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, судомеханического факультета, Института морского транспортного менеджмента, экономики и права, Морского и Транспортного колледжей.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Привести домой в Новороссийск чемпионский кубок – цель, которая изначально ставилась перед игроками их тренером - Фоатом Нурмехамитовым. В последний раз команда Ушаковки добивалась подобного большого успеха десять лет назад, в 2013 году. Тогда, в Москве, участвуя в «Международной спартакиаде студентов транспортных вузов России» сборная университета под руководством Игоря Валерьевича Кулекина и Геннадия Павловича Орещука стала чемпионом столь престижного состязания. Сейчас из семи команд, заявленных во второй группе, первыми стали ушаковцы.

В ходе соревнований сборная Морского университета забила 49 голов, пропустив в свои ворота всего 7 мячей (минимальное количество). В итоге в честной борьбе было завоевано первое место, а второе и третье заняли команды Краснодарского Университета МВД и КубГМУ.

Хорошую игру курсанты показали, в том числе, за счет серьезной футбольной практики, полученной в городской лиге НФЛ (Новороссийская футбольная лига), где от Ушаковки принимают участие 3 команды.