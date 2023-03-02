Женщины из Краснодара и Сочи выйдут на улицы в шляпках и вечерних нарядах

Акция направлена на возрождение традиции посещения театров в вечернем дресс-коде.

В России будет проходить акция «Красивый выход». Мероприятие приурочили к 8 марту. Акция состоится в 40 городах России, в том числе в Краснодаре и Сочи.

- В этот день сотни женщин во всех часовых поясах — от Владивостока до Калининграда — отправятся в театры в вечерних нарядах и шляпках, - рассказали организаторы мероприятие.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, акция направлена на возрождение традиции посещения театров в вечернем дресс-коде. «Красивым выходом» женщины из Краснодара и Сочи поддержат культурные заведения.