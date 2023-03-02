Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 11:25

В Динском районе Кубани здание детской школы искусств получило статус памятника архитектуры

Оно находится в станице Нововеличковской
Светлана ОВДЕЙ
В Динском районе Кубани здание детской школы искусств получило статус памятника архитектуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Динском районе Кубани здание детской школы искусств получило статус памятника архитектуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Динском районе Кубани здание детской школы искусств получило статус памятника архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Здание находится по улице Красной, 42 в станице Нововеличковской. Изначально в нем располагался станичный суд, в советский период – клуб, который проработал до строительства ДК в 1968 году. Позже здесь работала детская музыкальная школа, а в настоящее время - детская школа искусств.

Специалисты провели экспертизу и включили здание в реестр объектов культурного наследия, утвердили границы территории и предмет охраны.

- Мы продолжаем сохранять исторический облик городов и станиц, проводить историко-культурные исследования, включать в реестр новые объекты. Это позволяет сохранять старинные здания, в том числе памятники архитектуры для жителей и гостей нашего края, - отметил вице-губернатор региона Роман Лузинов.