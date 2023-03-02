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НовостиОбщество2 марта 2023 11:47

Российская авиакомпания начнет выполнять четыре рейса в сутки из Москвы в Сочи

Стоимость билетов - от 1,3 тысячи рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Из Внуково на курорт самолеты будут летать утром, днем и вечером.

Из Внуково на курорт самолеты будут летать утром, днем и вечером.

Фото: Олег УМАРОВ

Российская авиакомпания начнет выполнять четыре рейса в сутки из Москвы в Сочи. Раньше в день осуществлялся один полет.

- С марта Utair начинает выполнять четыре ежедневных рейса по маршруту Москва (Внуково) - Сочи, - подтвердили информацию в пресс-службе авиакомпании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, стоимость билетов начинается от 1,3 тысячи рублей. Из Внуково на курорт самолеты будут летать утром, днем и вечером. А во время летнего сезона планируется ввести дополнительные частоты.