В Анапе проходит детская оздоровительная компания. Фото: t.me/anapaofficial

Больше 1 тысячи детей отдохнули в санаториях Анапы с начала года. На курорте началась детская оздоровительная компания. Круглый год в городе работают 3 здравницы. Это «Бимлюк», ВДЦ «Смена» и «Энергетик».

- Для юных гостей открыл свои двери детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина». В здравницу по бесплатным путевкам заехали дети из Абинска, Темрюка, Приморско-Ахтарска и других районов. Смена продлится до 22 марта, - сообщили в мэрии Анапы.

Планируется, что в этом сезоне на курорте будет функционировать 23 детских здравницы. Уточняется, что в период летней оздоровительной кампании 2022 года в них оздоровилось больше 70 тысяч детей. Это на 17% больше, чем в сезоне 2021 года.