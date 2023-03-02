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НовостиКарта Кубани2 марта 2023 12:04

Больше 1 тысячи детей отдохнули в санаториях Анапы

На курорте проходит детская оздоровительная компания
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе проходит детская оздоровительная компания. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе проходит детская оздоровительная компания. Фото: t.me/anapaofficial

Больше 1 тысячи детей отдохнули в санаториях Анапы с начала года. На курорте началась детская оздоровительная компания. Круглый год в городе работают 3 здравницы. Это «Бимлюк», ВДЦ «Смена» и «Энергетик».

- Для юных гостей открыл свои двери детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина». В здравницу по бесплатным путевкам заехали дети из Абинска, Темрюка, Приморско-Ахтарска и других районов. Смена продлится до 22 марта, - сообщили в мэрии Анапы.

Планируется, что в этом сезоне на курорте будет функционировать 23 детских здравницы. Уточняется, что в период летней оздоровительной кампании 2022 года в них оздоровилось больше 70 тысяч детей. Это на 17% больше, чем в сезоне 2021 года.