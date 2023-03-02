Более 1300 жителям Кубани выплатили компенсацию за газификацию домовладений

В самом доме жители должны прокладывать трубы самостоятельно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае более 1300 местных жителей получили компенсацию за газификацию домовладений. Администрация региона на постоянной основе работает с отдельными категориями граждан. Всем жителям рассказывают, кто имеет право на компенсацию.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, газ проводят бесплатно только до границ земельных участков. В самом доме жители должны прокладывать трубы самостоятельно.

- Мы компенсируем льготным категориям средства на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета, - рассказал замглавы региона Андрей Прошунин.

Для того, чтобы получить компенсацию необходимо заключить договор на подключение дома к газу. После чего следует написать заявление и администрация направит деньги напрямую газовой компании.

Консультацию можно получить по номеру «горячей линии»: 8(800)55-000-55.