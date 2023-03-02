Появилось видео момента ДТП в Темрюкском районе, в котором погиб водитель Nissan

Момент ДТП попал на видео Фото: скриншот

Водитель Nissan погиб в ДТП с бензовозом в Темрюкском районе Кубани. Момент смертельной аварии попал на видео.

ДТП произошло накануне, 1 марта, в поселке Ильич. Предварительно, 46-летний водитель Nissan Almera проезжал в сторону Порта Кавказ. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с бензовозом КамАЗ под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, сообщили в ГИБДД по краю. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что двое 19-летних парней чудом выжили в жестком ДТП под Краснодаром. Их с травмами госпитализировали в больницу.