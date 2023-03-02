Члены Общественной палаты края провели тайное голосование Фото: op-kk.ru

Владимир Коробчак будет представлять Краснодарский край в Общественной палате РФ. Его кандидатуру выбрали на внеочередном пленарном заседании.

В июне 2023 года завершается срок полномочий VII состава Общественной палаты России. Состав палаты формируется из 40 граждан РФ, предложенных президентом, 89 представителей общественных палат субъектов РФ и 43 представителей общероссийских общественных объединений и некоммерческих организаций.

Члены Общественной палаты Краснодарского края провели тайное голосование по отбору кандидатов в состав Общественной палаты РФ. На выбор были выдвинуты кандидатуры зампредседателя ОП края Владимира Коробчака и председателя краевого отделения организации «Российский Красный крест», члена ОП КК Евгения Стешенко.

По результатам голосования 28 членов Общественной палаты проголосовали за Владимира Коробчака, восемь человек сделали выбор за Евгения Стешенко.

Владимир Коробчак в Общественной палате Краснодарского края руководит рабочей группой по вопросам оптимизации порядка подготовки водителей транспорта, является членом комиссии ОНК, членом комиссии с правом совещательного голоса по ЖКХ, строительству и дорогам.