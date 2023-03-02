Оползень разрушил дорогу к Тисо-самшитовой роще в Сочи

Проезд для автомобилей заблокирован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи несколько дней шли дожди. Из-за обильных осадков произошел очередной оползень. Сель разрушил дорогу к сочинскому заповеднику — Тисо-самшитовой роще.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время дорожное полотно покрылось глубокими трещинами. А край проезжей части обвалился вместе с подпорной стеной. Здесь возможны дальнейшие разрушения. В связи с этим проезд для автомобилей заблокирован.

— В случае более сильного оползневого процесса будем двигаться в рамках ликвидации последствий устранения ЧС, — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Ранее сообщалось, что дорожники и коммунальщики Сочи синхронизируют планы работ.

Для этого заранее направляется перечень и утвержденный график.