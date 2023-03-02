В Анапе проверяют маршрутки на наличие терминалов после жалоб пассажиров

На маршрутных такси Анапы прошли рейды. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе проверяют маршрутки на наличие терминалов. Рейды начались после жалоб пассажиров. Водители отказывались принимать безналичную оплату.

- Проверка наличия терминалов прошла на маршрутах 2, 111, 121, 116. Также специалисты проверили санитарное состояние салонов, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что всех водителей предупредили об ответственности за отказ от безналичной оплаты и необходимости поддержания чистоты в салоне маршрутного транспорта.