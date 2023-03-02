Губернатор Кубани поручил провести инвентаризацию соцобъектов для бесплатной газификации Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поручил провести инвентаризацию соцобъектов для бесплатной газификации. Об этом глава региона сообщил на заседании краевого штаба по реализации программы «Догазификация».

Напомним, программу бесплатной газификации расширили по решению президента РФ.ю Теперь она распространяется на школы, детсады, поликлиники, ФАПы.

- Необходимо провести инвентаризацию всех социальных объектов, рассчитать стоимость работ и газифицировать объекты, - поручил Вениамин Кондратьев.

Как отметил вице-губернатор Андрей Прошунин, в регионе начнут подготовку социальных учреждений для газификации. В регионе также продолжат работу с жилыми домами.

Так, с 2021 года в крае подвели газ к границам около 23 тысяч участков. До конца 2023 года в регионе обеспечат ресурсом сами дома.

- Президент объявил, что программа догазификации будет бессрочной, но это не значит, что ее можно растягивать на долгие годы. В течение двух недель подготовьте дорожную карту и четко обозначьте, как в ближайшее время будем ее реализовывать, - сказал глава региона.