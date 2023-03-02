В Ейском районе построят два новых объекта водоотведения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейском районе Кубани построят два новых объекта водоотведения. Они появятся в Ейске и в поселке Краснофлотском уже в этом году.

Напорный канализационный коллектор протянется в Ейске на более чем 1,5 километров. Его возведут для домов, расположенных рядом с берегом Таганрогского залива вблизи Азовского моря. Работы проведут с учетом сохранения природного ландшафта и влияния проводимых работ на окружающую среду.

- После завершения строительства 1070 жилых домов подключат к существующей системе централизованного водоотведения. Завершить строительство планируем в сентябре 2023 года, сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Уточняется, что сети водоотведения протяженностью более двух километров также построят в поселке Краснофлотском. К ним подключат шесть многоквартирных домов.

На данный момент по обоим объектам определяют подрядчиков.