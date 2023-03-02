В Апшеронске выбрали нового мэра Фото: пресс-служба районной администрации

Мэром Апшеронска стал бывший начальник исправительной колонии Андрей Короленко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Апшеронского района.

Главу Апшеронска избрали на сессии городского Совета. На участие в конкурсе подали заявки четверо кандидатов. Из них комиссия допустила двоих.

По результатам депутаты Апшеронска единогласно выбрали Андрея Короленко. Он, в свою очередь, поблагодарил за доверие и пообещал честно работать на благо города.

Андрей Короленко родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района. В 1989 году он окончил Хадыженский нефтяной техникум, а в 2000 году - Рязанский институт права и экономики.

С 2012 года и по настоящее время Андрей Короленко занимал должность начальника ФКУ ИК – 9 УФСИН РФ по Краснодарскому краю.