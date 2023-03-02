В Краснодаре до 2 апреля перекроют участок улицы Орджоникидзе Фото из архива КП

В Краснодаре до 2 апреля перекроют участок улицы Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат по одной полосе улицы Орджоникидзе на участке от улицы Кирова до улицы Октябрьской. В это время здесь заменят часть коллектора. Уточняется, что работы уже стартовали.

В частности, здесь заменят 180 метров коллектора диаметром 300 мм на глубине до 5 метров. Вместо изношенного участка установят пластиковый трубопровод. Кроме того, специалисты оборудуют семь новых канализационных колодцев.

- В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг на этот период будет установлена временная канализационно-насосная станция, с помощью которой стоки перенаправим по обводной линии, - отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Отмечается, что работы проведут без масштабных земляных работ и разрушения асфальта ближайших улиц.