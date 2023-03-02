Больница Крыловского района Кубани получила компьютерный томограф Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Крыловского района получила компьютерный томограф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый аппарат используют при диагностике нарушений и патологий. Как отмечают специалисты, компьютерный томограф поможет проводить более детальные исследования.

- Благодаря новому томографу можно обнаружить даже самые незначительные изменения, которые в дальнейшем могут привести к серьезным патологиям. Это важно в ранней диагностике, например, онкологических заболеваний, - отметил главврач больницы Вадим Усалев.

Напомним, в 2022 году в крае закупили 18 компьютерных томографов для медучреждений.