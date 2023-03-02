Жители Краснодарского края могут присоединиться к благотворительной программе «Знак добра» Фото: freepik.com

Проект «Знак добра», благодаря которому жители Кубани смогут поддержать благотворительные фонды, запустил «Авито». К проекту подключены уже три фонда.

Физлица получили возможность направить любую сумму от 100 рублей на помощь нуждающимся. Сделать это можно при размещении объявления или авторизовавшись на странице проекта. Произведя перевод, автор объявления получит бейдж «Знак добра», который на свое усмотрение сможет показать в объявлении. Проект реализуется в двух разделах объявлений - «Личные вещи» и «Коллекционирование». За участие в программе выдается соответствующий значок.

Именно так фонды смогут контактировать с миллионами пользователей. Только в этих двух категориях уже опубликовано более 42 миллионов объявлений, а в день заключается около 150 тысяч сделок.

Фото: пресс-служба «Авито»

Стоит отметить, что все средства переводятся в зарегистрированные благотворительные фонды. Пока в программе «Знак добра» их три - «Обнаженные сердца» оказывает поддержку людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии, их семьям, «Теплый дом» помогает семьям, оказавшимся в кризисных ситуациях; «Дари надежду» поддерживает одиноких и нуждающихся людей в старшем возрасте. По сообщению организаторов проекта, со временем количество фондов будет расти.

- Будучи крупнейшей онлайн-платформой объявлений, мы постоянно ищем новые варианты развития социально значимых проектов. Бейджик участника напомнит, что стать благотворителем может каждый, - рассказал руководитель продукта по ESG в «Авито» Василий Лексин. - Верю, что наша гигантская аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому.

«Знак добра» сразу видно и в поисковой выдаче, и в самом объявлении. По данным платформы, такие значки увеличивают доверие к продавцу.

Кроме того, у компании есть свой экокалькулятор, платформа помощи в поиске людей, работающая с отрядом «Лиза Алерт». А с каждого платного объявления по рублю переводится в несколько благотворительных фондов.