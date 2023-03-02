В Анапе зацвели деревья. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе в начале марта расцвел абрикос. Местные жители радуются наступлению весны и снимают маленькие, ароматные цветы на видео.

- По всему городу начали цвести деревья. Наконец пришла долгожданная весна, - делятся местные жители в соцсетях.

На данный момент погода на курорте не радует жаркими температурами. Столбики термометров сегодня держались на отметке в +6 градусов, но синоптики обещают, что к 8 марту на Кубани станет немного теплее.

Ранее «КП» - Кубань сообщала, что в Анапе зацветали нарциссы, примула и крокусы.