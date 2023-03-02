Мусорный полигон в Новороссийске введут в эксплуатацию до конца 2023 года

Реконструкция новороссийского полигона ТКО закончится вв 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Реконструкция полигона ТБО в Новороссийске завершится в 2023 году, сообщает РБК-Кубань. Это единственный на территории города полигон, поэтому власти заинтересованы в его скорейшем вводе в эксплуатацию.

Полигон появился в 2013 году и был рассчитан на 15 лет. Сюда свозят отходы из Новороссийска и Геленджика. Проектом занимается новороссийская компания ООО «Терра-Н». предприятие специализируется на обработке и утилизации опасных отходов.

- В течении трех месяцев проект будет направлен на экспертизу. После положительного прохождения процедуры экспертизы начнутся строительные работы, — рассказал заместитель директора ООО «Терра-Н» Станислав Петрухин.

Ранее были планы расширить полигон на горе Щелба, но после от этой идеи отказались. После реконструкции ориентировочный срок эксплуатации объекта составит четыре года.