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НовостиОбщество2 марта 2023 15:36

Мусорный полигон в Новороссийске введут в эксплуатацию до конца 2023 года

После реконструкции ориентировочный срок эксплуатации объекта составит четыре года
Евгения ХАЛИКОВА
Реконструкция новороссийского полигона ТКО закончится вв 2023 году.

Реконструкция новороссийского полигона ТКО закончится вв 2023 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Реконструкция полигона ТБО в Новороссийске завершится в 2023 году, сообщает РБК-Кубань. Это единственный на территории города полигон, поэтому власти заинтересованы в его скорейшем вводе в эксплуатацию.

Полигон появился в 2013 году и был рассчитан на 15 лет. Сюда свозят отходы из Новороссийска и Геленджика. Проектом занимается новороссийская компания ООО «Терра-Н». предприятие специализируется на обработке и утилизации опасных отходов.

- В течении трех месяцев проект будет направлен на экспертизу. После положительного прохождения процедуры экспертизы начнутся строительные работы, — рассказал заместитель директора ООО «Терра-Н» Станислав Петрухин.

Ранее были планы расширить полигон на горе Щелба, но после от этой идеи отказались. После реконструкции ориентировочный срок эксплуатации объекта составит четыре года.