На Промышленном портале Кубани появится база по движению инертных материалов

На Промышленном портале Краснодарского края создадут базу по движению инертных материалов. Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА

В Краснодарском крае появится онлайн-каталог инертных материалов, необходимых для строительства. База разместится на краевом Промышленном портале.

– Сегодня в регионе выпускается практически вся номенклатура продукции для оснащения и строительства зданий, городской и транспортной инфраструктуры, а также дорог. Дорожное строительство сейчас набрало беспрецедентные темпы и важно, чтобы в реализуемых проектах были максимально заняты именно кубанские промышленные предприятия, – сообщил на заседании рабочей группы по развитию региональной промышленности строительных материалов вице-губернатор Александр Руппель.

Несмотря на производство данной продукции в регионе, у дорожников нередко возникают сложности с инертными материалами. Подрядчики в пиковые моменты не могут приобрести необходимые объемы песка, щебня и гравия из-за очередей. Разработкой баланса производства и потребления инертных материалов с учетом строящихся объектов разработают совместно департамент промышленности и министерство природных ресурсов края.