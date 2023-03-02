В 2022 году в экономику Гульвичского района инвестировали 2 миллиарда рублей

Гулькевичский район демонстрирует положительную динамику в ключевых отраслях. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2022 году Гулькевичский район смог привлечь 2 млрд рублей инвестиций. Муниципалитет демонстрирует положительную динамику в ключевых отраслях. Выросли показатели в ряде отраслей – в энергосбережении, промышленном производстве, повышении энергоэффективности, хранении, транспортировке и оптово-розничной торговле.

- Район участвует в 14 краевых государственных программах. Это позволяет властям выполнять обязательства и повышать качество жизни населения. Рост консолидированного бюджета составил 13 процентов, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Муниципалитет в прошлом году занял 19 место в регионе и попал в группу территорий со средним уровнем развития. В эксплуатацию были введены 21 тысяча квадратных метров жилья. В строительные работы было вложено 3,7 миллиарда рублей.