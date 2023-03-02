В Анапе выдавать жилищные сертификаты вынужденным переселенцам будет специальная комиссия

Мама двоих сыновей Елена рассказала, что ее супруг служит в зоне проведения специальной военной операции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С осени 2022 года в Анапу прибыло около 10 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. В пунктах временного размещения сейчас проживают 6540 переселенцев, в том числе 1700 детей. Люди могут рассчитывать на всестороннее содействие в вопросах трудоустройства, адаптации и правового информирования, решении социально-бытовых проблем. Теперь будет создана специальная комиссия, которая возьмет на себя оформление жилищных сертификатов для вынужденных переселенцев.

– Для каждого человека важно иметь собственное жилье. Поэтому по поручению губернатора в регионе создана межведомственная рабочая группа, задача которой – ускорить выдачу жилищных сертификатов гражданам, прибывшим в Краснодарский край из новых территорий России, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

На особом контроле региональных и местных властей находятся семьи мобилизованных и добровольцев. Волонтеры оказывают им всестороннюю поддержку – помогают с бытовыми вопросами и с трудоустройством.