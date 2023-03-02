В Темрюке спасатели пять часов тушили горящий вдоль трассы камыш

В Темрюкском районе вдоль трассы горел камыш Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Темрюкском районе между Темрюком и Голубицкой загорелся камыш, растущий вдоль трассы. К месту пожара были направлены подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место, спасатели определи площадь – огонь охватил около 200 кв.м.

- Между локализацией и ликвидацией пожара прошло более пяти часов. Полная ликвидация была объявлена в 18.50, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара участвовали 32 человека и семь единиц техники. Эксперты устанавливают причины пожара.